Российские министерства попросили дополнительно 5 трлн рублей

Об этом рассказали в Минфине

Министерства и ведомства России подали заявки на дополнительное финансирование из федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов сверх доведенных лимитов на сумму порядка 5 трлн рублей ежегодно. Об этом в среду, 10 августа, рассказали в пресс-службе российского Министерства финансов.

Для сравнения: в 2021 году запрос на дополнительное финансирование от министерств и ведомств на 2022-2024 годы составлял 3 трлн рублей ежегодно.

Как отметил глава Минфина Антон Силуанов, формирование проекта федерального бюджета на 2023-2025 годы идет в принципиально новых экономических и финансовых условиях беспрецедентного санкционного давления и разрыва устоявшихся хозяйственных связей.

Этот плановый период характеризуется высокими рисками для сбалансированности федерального бюджета. При формировании параметров бюджета обеспечивается сбалансированный подход, предполагающий временное использование средств Фонда национального благосостояния, мобилизацию доходных источников и оптимизацию расходных обязательств на принципах повышения их результативности для содействия скорейшей адаптации экономики и перестройке хозяйственных отношений, сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что в январе — июне 2022 года профицит федерального бюджета России, по предварительной оценке, составил 1,37 трлн рублей. Доходы превысили 14 трлн рублей и составили 56% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному федеральным законом. Расходы составили 12,6 трлн рублей (53,4% к общему объему расходов федерального бюджета).

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