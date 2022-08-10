ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Август в Москве может перевыполнить норму по жаре

11:00
  • среда
  • 10 августа 2022

В последний месяц лета бывает не больше одного-двух жарких дней

Август-2022 может войти в число исключений, когда в последний летний месяц количество жарких дней превышает среднестатистический показатель. Об этом в среду, 10 августа, рассказала главный специалист агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.
Москвичам рассказали о погоде в первые выходные августа

Синоптик пояснила, что в среднем за сезон в столице бывает всего 4-5 дней, когда максимальная температура воздуха в городе превышает отметку 30 градусов выше нуля. В августе жарких дней в среднем бывает 1-2.

В текущем столетии было всего шесть лет, которые отметились жарой в период с 14 по 20 августа.

По прогнозам метеорологов, с 14 по 20 августа 2022 года, когда погоду над центральной Россией будет определять мощный антициклон, в Москве максимальная температура воздуха превысит отметку 30 градусов. Это значит, что можно ждать новых температурных рекордов, сообщает портал "Метеоновости".

Ранее ведущий специалист агентства "Метеоновости" Арина Артемова рассказала, что хотя вторая неделя августа в столичном регионе стартовала комфортной прохладой, к выходным вернется высокий температурный фон. Под влиянием малооблачной и солнечной погоды воздух прогреется в дневные часы уже до 24-29 градусов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Жаркая погода
Жаркая погода
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.