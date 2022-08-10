Август в Москве может перевыполнить норму по жаре

В последний месяц лета бывает не больше одного-двух жарких дней

Август-2022 может войти в число исключений, когда в последний летний месяц количество жарких дней превышает среднестатистический показатель. Об этом в среду, 10 августа, рассказала главный специалист агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Синоптик пояснила, что в среднем за сезон в столице бывает всего 4-5 дней, когда максимальная температура воздуха в городе превышает отметку 30 градусов выше нуля. В августе жарких дней в среднем бывает 1-2.

В текущем столетии было всего шесть лет, которые отметились жарой в период с 14 по 20 августа.

По прогнозам метеорологов, с 14 по 20 августа 2022 года, когда погоду над центральной Россией будет определять мощный антициклон, в Москве максимальная температура воздуха превысит отметку 30 градусов. Это значит, что можно ждать новых температурных рекордов, сообщает портал "Метеоновости".

Ранее ведущий специалист агентства "Метеоновости" Арина Артемова рассказала, что хотя вторая неделя августа в столичном регионе стартовала комфортной прохладой, к выходным вернется высокий температурный фон. Под влиянием малооблачной и солнечной погоды воздух прогреется в дневные часы уже до 24-29 градусов.

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