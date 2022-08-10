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МИД России обвинил США в злонамеренной политике против Китая

11:19
  • среда
  • 10 августа 2022

Это подтверждает визит Нэнси Пелоси на Тайвань

Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань продемонстрировал, что политика Вашингтона по отношению к Пекину является злонамеренной. Об этом в среду, 10 августа, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Пелоси досталось от Трампа за визит на Тайвань

По словам Захаровой, эту злонамеренность подтверждает то, что "когда в Вашингтоне просчитывается реакция Китая и все равно, несмотря на все просьбы, предупреждения и уговоры, это осуществляется".

Представитель российского МИД выразила мнение, что такие действия Вашингтона внесут корректировки в позицию КНР в отношении их связей, контактов и сотрудничества с США.

Кроме того, "будут расставлены акценты" также "на уровне философии этих отношений, насколько Америка как партнер может быть надежной, ответственной, стабильной.", заявила Захарова в эфире радио Sputnik.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что китайские власти готовы укреплять стратегическое сотрудничество с Россией на фоне все более усиливающейся напряженности в Тайваньском проливе. В Пекине подчеркнули, что Россия неизменно придерживается принципа "одного Китая", выступая против любых посягательств на суверенитет КНР.

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