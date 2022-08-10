Берлускони решил стать сенатором

Выборы в верхнюю палату итальянского парламента пройдут 25 сентября.

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони решил баллотироваться в Сенат - верхнюю палату парламента. Выборы пройдут 25 сентября.

"Думаю, что я выдвину кандидатуру в Сенат. Так удовлетворим всех после настойчивых просьб, поступивших даже не от членов партии "Вперед, Италия", - заявил 85-летний политик.

21 июля премьер-министр Италии Марио Драги подал в отставку после развала поддерживавшей его правительство широкой коалиции. Президент Серджо Маттарелла распустил парламент и назначил досрочные выборы.

Берлускони - бессменный лидер партии "Вперед, Италия", которая входит в правоцентристскую коалицию вместе с "Лигой" и "Братьями Италии". Все опросы общественного мнения прочат этой коалиции уверенную победу. Эксперты полагают, что Берлускони сыграл решающую роль в правительственном кризисе. Его партия и "Лига" присоединились к "Движению "5 звезд", решившему не голосовать за доверие правительству Драги, передает РИА Новости.

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