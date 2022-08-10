ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Украинские аппетиты сделали США уязвимыми перед Китаем

11:12
  • среда
  • 10 августа 2022

Штаты не готовы к войне с КНР

Американские запасы высокоточных ракет и боевых снарядов будут быстро исчерпаны из-за поставок больших объемов вооружений Украине.

Такое мнение выразил Бывший советник министра обороны, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в статье для журнала American Conservative. Это приведет к тому, что Вашингтон столкнется с нехваткой боеприпасов для гипотетической войны с КНР.

В случае вооруженного конфликта вокруг Тайваня ВМС США блокируют тихоокеанское побережье Китая, однако на события внутри Китая это мало повлияет.

"Глубина континентального положения Китая с дружественной, богатой природными ресурсами Россией на севере предполагает, что блокада вряд ли увенчается успехом", - отметил Макгрегор.

На фоне российской военной спецоперации западные страны продолжают поставлять оружие на Украину. За все время Пентагон выделил киевской администрации около 9,8 миллиарда долларов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Военнослужащие армии КНР
Военнослужащие армии КНР
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.