Штаты не готовы к войне с КНР

Американские запасы высокоточных ракет и боевых снарядов будут быстро исчерпаны из-за поставок больших объемов вооружений Украине.

Такое мнение выразил Бывший советник министра обороны, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в статье для журнала American Conservative. Это приведет к тому, что Вашингтон столкнется с нехваткой боеприпасов для гипотетической войны с КНР.

В случае вооруженного конфликта вокруг Тайваня ВМС США блокируют тихоокеанское побережье Китая, однако на события внутри Китая это мало повлияет.

"Глубина континентального положения Китая с дружественной, богатой природными ресурсами Россией на севере предполагает, что блокада вряд ли увенчается успехом", - отметил Макгрегор.

На фоне российской военной спецоперации западные страны продолжают поставлять оружие на Украину. За все время Пентагон выделил киевской администрации около 9,8 миллиарда долларов.

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