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Зеленский заявил о "возвращении" Крыма после взрывов на аэродроме в Саки

11:31
  • среда
  • 10 августа 2022

По его словам, война с Россией должна закончиться на полуострове

Киев никогда не откажется от Крыма. Военный конфликт с Россией начался на полуострове, и там же должен завершиться, заявил Владимир Зеленский. Украинский лидер выступил с очередным видеообращением после взрывов на аэродроме в Сакском районе.

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"Россия превратила наш полуостров, который всегда был и будет одним из лучших мест в Европе, в одно из самых опасных мест", — сказал Зеленский в опубликованном в соцсети обращении.

Регулярные заявления украинского лидера по поводу Крыма заставили многих на Западе усомниться в его адекватности. СМИ в Германии, в частности, назвали выступления Зеленского оторванными от реальности. Его требования не поддерживают также в Италии и Франции.

Накануне днем на территории военного аэродрома Саки около села Новофедоровка на западе Крыма прогремели взрывы. В Минобороны России сообщили, что сдетонировали авиационные боеприпасы. Пострадали 13 человек, еще один погиб, передает РИА Новости.

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