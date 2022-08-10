В России госпитализированы 2666 человек с коронавирусом

Скончались 56 человек

За сутки с коронавирусной инфекцией в России госпитализированы 2666 человек. Об этом в среду, 10 августа, рассказали в оперативном штабе по контролю за распространением заболевания.

Всего за сутки было выявлено 23771 новый случай коронавируса. Выздоровели 14552 человека, скончались 56.

В Москве выявлен 8608 случаев, из них госпитализированы только 379 человек. В Санкт-Петербурге – 2894 заболевших, в Московской области — 1525.

За все время пандемии COVID-19 в России зарегистрированы 18770657 случаев заболевания, скончались 382902 пациента с таким диагнозом.

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