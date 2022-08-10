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Путин похвалил российских строителей за ударный труд

11:56
  • среда
  • 10 августа 2022

Санкции не повлияли на эффективность отрасли

Строительная отрасль России уверенно демонстрирует эффективность и работает действительно ударно, несмотря на непростую ситуацию. Об этом в среду, 10 августа, рассказал российский лидер Владимир Путин во время церемонии открытия нового моста в Вологодской области.
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Глава государства назвал символичным, что мост открывают накануне Дня строителя, который в 2022 году отмечается 14 августа. Президент поздравил с предстоящим праздником всех, кто участвовал в реализации проекта, а также поблагодарил их за труд, мастерство и новые технические решения.

Путин подчеркнул, что Россия гордится достижениями в жилищном строительстве: в прошлом году было введено 92 млн квадратных метров жилья, проложены и отремонтированы тысячи километров дорог, построены важные объекты социальной сферы, производственной инфраструктуры.

Глава государства особо отметил помощь, которую российские строители оказывают жителям Донецкой и Луганской народных республик, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, что все вопросы по строительству, которые возникают, федеральные власти готовы при необходимости с регионами снимать "в ручном режиме". Благодаря этому удалось увеличить объем ввода жилья, несмотря на санкционное давление.

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