Москвичам пообещали погоду "на миллион" в выходные

Будет сухо и солнечно

В Москве в выходные 13-14 августа ожидается сухая и солнечная погода. Об этом в среду, 10 августа, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, установится "очень хорошее летнее тепло, и в этом смысле предстоящие выходные будут идеальными, погода "на миллион", на небе ни облачка".

Тишковец уточнил, что если речь идет про температурный диапазон 25-30 градуса, это не означает 30-градусную жару. Вероятнее всего, температура будет где-то посередине — плюс 27-28 градусов.

Также Тишковец подтвердил, что купальный сезон в столице продлится дольше обычного. Обычно он по народному календарю заканчивается 2 августа, однако учитывая прогноз погоды, пока ни о каком закрытии пока речи не идет, цитирует эксперта АГН "Москва".

Ранее синоптики предупредили, что хотя вторая неделя августа в столичном регионе стартовала комфортной прохладой, к выходным вернется высокий температурный фон. Под влиянием малооблачной и солнечной погоды воздух прогреется в дневные часы уже до 24-29 градусов.

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