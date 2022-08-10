ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москвичам пообещали погоду "на миллион" в выходные

12:19
  • среда
  • 10 августа 2022

Будет сухо и солнечно

В Москве в выходные 13-14 августа ожидается сухая и солнечная погода. Об этом в среду, 10 августа, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Август в Москве может перевыполнить норму по жаре

По словам синоптика, установится "очень хорошее летнее тепло, и в этом смысле предстоящие выходные будут идеальными, погода "на миллион", на небе ни облачка".

Тишковец уточнил, что если речь идет про температурный диапазон 25-30 градуса, это не означает 30-градусную жару. Вероятнее всего, температура будет где-то посередине — плюс 27-28 градусов.

Также Тишковец подтвердил, что купальный сезон в столице продлится дольше обычного. Обычно он по народному календарю заканчивается 2 августа, однако учитывая прогноз погоды, пока ни о каком закрытии пока речи не идет, цитирует эксперта АГН "Москва".

Ранее синоптики предупредили, что хотя вторая неделя августа в столичном регионе стартовала комфортной прохладой, к выходным вернется высокий температурный фон. Под влиянием малооблачной и солнечной погоды воздух прогреется в дневные часы уже до 24-29 градусов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Жаркая погода
Жаркая погода
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.