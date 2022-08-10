Юлиана Княжевская: С начала года в Москве оформлено и утверждено более 7 тыс. градостроительных документов

Градостроительная жизнь в столице кипит

За первые семь месяцев года в Москве оформлено и утверждено более семи тысяч градостроительных документов. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Она отметила, что градостроительная жизнь в городе кипит, несмотря на экономическую ситуацию. "И бюджетные застройщики, и девелоперы продолжают активную работу, которая сопровождается оформлением различной градостроительной документации", - сказала Юлиана Княжевская.

Отмечается, что за семь месяцев специалистами Москомархитектуры утверждено 25 проектов планировки территории, подготовлено более тысячи проектов распорядительных и нормативных документов.

"Всего с начала года специалистами Комитета принято более 32,2 тысячи заявок на оказание различных госуслуг в сфере строительства", - сообщила председатель Москомархитектуры.

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