ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Юлиана Княжевская: С начала года в Москве оформлено и утверждено более 7 тыс. градостроительных документов

12:00
  • среда
  • 10 августа 2022

Градостроительная жизнь в столице кипит

За первые семь месяцев года в Москве оформлено и утверждено более семи тысяч градостроительных документов. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Она отметила, что градостроительная жизнь в городе кипит, несмотря на экономическую ситуацию. "И бюджетные застройщики, и девелоперы продолжают активную работу, которая сопровождается оформлением различной градостроительной документации", - сказала Юлиана Княжевская.

Отмечается, что за семь месяцев специалистами Москомархитектуры утверждено 25 проектов планировки территории, подготовлено более тысячи проектов распорядительных и нормативных документов.

"Всего с начала года специалистами Комитета принято более 32,2 тысячи заявок на оказание различных госуслуг в сфере строительства", - сообщила председатель Москомархитектуры.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Строительство
Строительство
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.