Собянин утвердил наименования 22 строящихся станций метро

Власти учли мнение москвичей

22 строящиеся станции московского метрополитена получили свои названия.

Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин. Решение было принято с учетом мнения москвичей, выраженных путем голосования на портале "Активный гражданин".

Конечная станция Сокольнической линии метро (между улицами Потаповская Роща и Александры Монаховой) получила наименование "Потапово" (проектное название - "Новомосковская").

Проектируемой станции Люблинско-Дмитровской линии метро, расположенной вблизи примыкания проектируемого проезда №1423 к улице Южнопортовая, присвоено наименование "Южный порт".

Наименования также получили четыре станций строящейся Троицкой линии: "Новаторская" - расположена вдоль улицы Новаторов вблизи примыкания к Ленинскому проспекту; "Генерала Тюленева" - расположена вблизи примыкания улице Генерала Тюленева к улице Теплый Стан; "Кедровая" - расположена вдоль Калужского шоссе вблизи примыкания к нему улицы Армейская; "Ватутинки" - расположена вдоль Калужского шоссе вблизи примыкания к нему проектируемого проезда №7166.

Проектируемой конечной станции Арбатско-Покровской линии метро, расположенной вблизи примыкания улицы Сахалинская к улице Уссурийская, присвоено наименование "Гольяново".

Наименования получили восемь станций будущей Бирюлевской линии: "ЗИЛ" - расположена вблизи примыкания улицы Лисицкого к проспекту Лихачева, пересадочная на одноимённую станцию МЦК; "Кленовый бульвар" - расположена вблизи примыкания улицы Новинки к Кленовому бульвару, пересадочная на одноименную станцию Большой кольцевой линии; "Курьяново" - расположена вблизи примыкания улицы 4-я Курьяновская к улице Батюнинская; "Москворечье" - расположена вблизи примыкания Каширского шоссе к территории музея-заповедника "Коломенское"; "Кавказский бульвар" - расположена вдоль Кавказского бульвара вблизи примыкания к улице Ереванская; "Каспийская" - расположена между улицей 6-я Радиальная и проектируемым проездом №5437; "Липецкая" - расположена вдоль улицы Липецкая вблизи примыкания к улице Педагогическая; "Лебедянская" - расположена вдоль улицы Липецкая вблизи примыкания к улице Лебедянская.

Кроме того, присвоены имена пяти станциям строящейся Рублево-Архангельской линии: "Звенигородская" - расположена вблизи примыкания улицы Шеногина к 1-му Силикатному проезду; "Народное Ополчение" - расположена вдоль улицы Демьяна Бедного вблизи пересечения с проспектом Маршала Жукова, пересадочная на одноименную станцию Большой кольцевой линии; "Серебряный Бор" - расположена вблизи пересечения улицы Паршина и улицы Живописная; "Строгино" - расположена вдоль Строгинского бульвара вблизи пересечения с улицей Кулакова, пересадочная на одноименную станцию Арбатско-Покровской линии; "Липовая Роща" - расположена вблизи примыкания Мякининского шоссе к МКАД.

Помимо этого, две станции строящейся Большой кольцевой линии получили следующие наименования: "Нагатинский Затон" - расположена вблизи пересечения улицы Коломенская и Коломенской набережной; "Нижегородская" - расположена между шоссе Фрезер и Рязанским проспектом, пересадочная на одноименные станции Некрасовской линии и МЦК.

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