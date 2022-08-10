ЦИК исключил изменение формата голосования в сентябре из-за COVID-19

Угрозы уровня предыдущего года нет

Изменение формата голосования на сентябрьских выборах из-за роста заболевания коронавирусной инфекцией не предвидится. Об этом в среду, 10 августа, рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова.

Памфилова напомнила, что решение о голосовании может быть принято уполномоченной избирательной комиссией не позднее чем в течение десяти дней с момента публикации решения о назначении выборов. Уже принятые решения пересмотру не подлежат.

Глава ЦИК указала, что коронавирус сейчас протекает в более легкой форме — "нет того уровня угрозы, что была еще в прошлом году".

При этом Памфилова призвала избиркомы в регионах изучить ситуацию с коронавирусом на местах и продумать возможные дополнительные меры по предотвращению распространения инфекции.

В самом Центризбиркоме уже возобновлен масочный режим, цитирует Памфилову "Интерфакс".

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что на текущем этапе развития эпидемического процесса, связанного с распространением сублиний BA.4/BA.5 штамма "омикрон", возобновление ограничительных мер не требуется. Однако россиянам рекомендуют носить маски в общественных местах, местах скопления людей, на транспорте и в закрытых помещениях.

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