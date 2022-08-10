Премьер Эстонии самоизолировалась с коронавирусом

Отменены все встречи и поездки

Позитивный результат теста на коронавирус получила премьер-министр Эстонии. Кая Каллас сообщила, что ушла на самоизоляцию, отменены все встречи и поездки.

"Утро началось позитивно - к сожалению, ковид-позитивно. Многие обратили внимание, что в понедельник у меня не было голоса, но я списала это на простуду от кондиционера", - написала Каллас в соцсетях.

Эстонский премьер уточнила, что экспресс-тесты на ковид в понедельник и во вторник были отрицательными. Однако к вечеру понедельника поднялась высокая температура, а 10 августа тест показал, что у Каллас ковид. Она призвала сограждан следить за своим здоровьем, потому что коронавирус вновь распространяется очень быстро.

Днем ранее Каллас заявила, что посещение Европы - это "привилегия, а не право человека", и призвала запретить россиянам въезд в европейские страны. Посол России в Эстонии Владимир Липаев, в свою очередь, отметил, что за счет антироссийской риторики эстонский премьер решает предвыборные задачи, рейтинг ее партии растет, передает РИА Новости.

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