Истребители ВКС России сбили три украинских самолета

Уничтожено семь складов боеприпасов

ВКС России за сутки сбили три украинских самолета, уничтожили семь складов боеприпасов. Последние данные о ситуации в зоне специальной военной операции на Украине сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Истребительной авиацией ВКС России в воздушных боях над территорией Николаевской области сбито три самолета воздушных сил Украины: один Су-25 в районе населенного пункта Новохристофоровка, один МиГ-29 над Троицко-Сафоново и один Су-27 в районе населенного пункта Новоселье", - сказал генерал на брифинге.

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины. За сутки уничтожено пять пунктов управления, в том числе полка нацгвардии "Хортица" и националистического формирования "Айдар" (запрещенного в России). Кроме того, ликвидировано семь складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в населенных пунктах на территории ДНР и Запорожской области, передает ТВЦ.

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