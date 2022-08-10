В Москве наградили победителей интернет-проекта "За нами правда"

На проект было представлено более двух миллионов работ

В Москве в среду наградили лучших авторов народного интернет-проекта "За нами правда". Акция проводится в поддержку спецоперации на Украине и российских военнослужащих.

Жюри было представлено свыше двух миллионов работ: это стихи и песни собственного сочинения, фото и видео-контент, а также графические материалы. Организаторы отобрали 40 победителей из разных регионов страны. Каждому из них вручили фирменный Z-мерч. К проекту приглашают присоединиться всех желающих, а также можно передать голосовое послание нашим бойцам.

"Сейчас у всей страны есть желание дать ребятам это ощущение, что за ними стоят люди, что их ждут домой не только их близкие, самые родные, но и просто жители разных городов. И когда мы видим, когда авторы легко принимают новые форматы, мы понимаем, что это работает. Они вдохновляются работами друг друга", - рассказала представитель "Молодёжки ОНФ" Александра Кашурникова.

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