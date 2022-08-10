Российские военные поразили за сутки пять пунктов управления ВСУ

56-я мотопехотная бригада ВСУ потеряла боеспособность

Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили за сутки пять пунктов управления ВСУ.

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В частности, речь идет о 46-й аэромобильной бригаде (Андреевка, Херсонская область), полке нацгвардии "Хортица" (Кушугум, Запорожская область), националистическом формировании "Айдар" (Новоселовка, ДНР) и 56-й мотопехотной бригаде в городе Николаеве.

"Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины", - подчеркнули в Минобороны.

Помимо этого, 56-я мотопехотная бригада ВСУ потеряла боеспособность после ударов ВКС России, уничтожено до 70% личного состава подразделения.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"