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В Подмосковье проходит форум молодых политологов "Дигория"

14:50
  • среда
  • 10 августа 2022

Участие принимают разные эксперты

Поиск новых смыслов и ценностей, которые станут определяющими для развития России в ближайшем будущем. Такой вопрос стал центральной темой форума молодых политологов "Дигория". Он стартовал сегодня в Подмосковье.

Мероприятие станет своеобразным интеллектуальным полигоном, где своими идеями будут делиться лучшие специалисты, исследователи и ученые в области социально-гуманитарных наук. В работе также примут участие уже состоявшиеся эксперты. Как подчеркнули организаторы форума, стремительное изменение мира бросает нашему обществу новые вызовы.

"Изменение мира оно требует постоянно обновляющихся ответов на вопросы, кто мы, какова наша миссия и какова наша цель, куда и как мы идем. И это важнейшее направление, в первую очередь, как раз для социальных наук и для политологии", - заявил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

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