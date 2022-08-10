Собянин осмотрел реконструированный корпус "Коломенское" Центра паллиативной помощи

Москва продолжит программу развития современной паллиативной помощи

В среду мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение в ближайшие дни открыть Дом сестринского ухода "Коломенское", где завершилась реконструкция. Сюда переедут пациенты одного из старых корпусов Центра паллиативной помощи с улицы Двинцев. Для них уже готовы уютные комнаты со всем необходимым, а также обходительный персонал.

Уютно, как дома. Теперь это не привычное здание больницы, а пространство с домашней обстановкой. Дом сестринского ухода "Коломенское" открыт после ремонта. Здесь будут ухаживать за самыми тяжелыми пациентами, которым нужна паллиативная помощь.

Для пациентов предусмотрено несколько отделений, где они круглосуточно будут находиться под наблюдением медицинского персонала. В том числе и единственное в стране отделение длительной респираторной поддержки для пациентов, которые не могут самостоятельно дышать.

Каждый квадратный метр нового корпуса сделан так, чтобы максимально облегчить жизнь маломобильных людей. Это особая среда, заботы и внимания. Комфортные индивидуальные палаты. В каждой - свой санузел, телевизор, холодильник, вся необходимая мебель, в том числе специальные кровати.

Для оснащения Дома сестринского ухода "Коломенское" было закуплено порядка тысячи единиц современной медицинской техники: аппарат УЗИ и мобильный рентген-аппарат, позволяющие проводить диагностику прямо у постели больного. Санитарные узлы оборудованы специальными трапами, туалетными креслами, системой вызова персонала.

"Сотрудники, которые занимаются медицинской работой по уходу сейчас, они лет 5 назад, наверное, даже не могли представить, что наступит такое время, когда нам будет не только приятно, но и легко помогать людям, потому что вот все эти аксессуары - они облегчают наш труд", - рассказала старшая медсестра Центра паллиативной помощи Москвы Светлана Арбузова.

Первых пациентов здесь примут уже на следующей неделе. А сегодня корпус посетил Сергей Собянин. Мэр отметил, что врачи будут оказывать адресную помощь тяжелобольным москвичам и на дому.

"Он будет не только центром для тех, кто будет находиться в палатах, но и для обслуживания большого количества людей, которые находятся на дому, которым тоже нужен и сестринский уход, и внимание, и лекарства, и так далее. Это большой объем - это тысячи москвичей, которые находятся в самой сложной жизненной ситуации. Несмотря на проблемы в бюджете, экономические вызовы, мы эту программу не останавливаем, доведем ее до конца, так, чтобы паллиативный центр у нас был самый лучший в мире, и москвичи получали самую лучшую паллиативную помощь", - заявил Собянин.

Даже самые тяжелые пациенты в Москве не останутся без внимания. Таких корпусов после реконструкции уже открыто несколько по всей столице. За 2 года в столице были капитально отремонтированы 3 здания. Одно из них - на улице Двинцев в Марьиной роще. Теперь здесь капитальный ремонт и современное медицинское оборудование. Еще 3 здания отремонтируют и переоснастят в ближайшее время. Чтобы помощи хватило всем.

Елена Сахно, Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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