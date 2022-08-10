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Метромост скоро появится между "Пыхтино" и "Внуково"

15:02
  • среда
  • 10 августа 2022

Завершены монолитные работы

Между "Пыхтино" и "Внуково" на Солнцевской ветке на финишную прямую вышло строительство метромоста. По протяженности это вторая такая конструкция в городе после Лужнецкого моста. Там уже почти полностью установили каркас, завершили монолитные работы, уложили виброматы, которые будут защищать мост от вибрации проезжающих поездов. Одновременно работы идут и на платформах.

"На станции "Пыхтино" помимо архитектурно-отделочных работ, на сегодняшний день приступили к укладке гранита на платформенной части, выполнили монтаж трех эскалаторов, ведется подготовка к устройству верхнего строения пути", - рассказал Василий Мусатов.

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