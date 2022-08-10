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В Москве после капремонта открылись еще три поликлиники

15:04
  • среда
  • 10 августа 2022

Здания почти полностью перестроили

Сразу три столичные поликлиники открылись в среду после капитального ремонта. Находятся они в районах Северное Тушино, Чертаново Южное и Строгино, сообщает "ТВ Центр".

Все здания почти полностью перестроили. Обновили фасады, заменили окна, двери, перегородки и инженерные коммуникации. Внутри помещений теперь тоже всё по новому московскому стандарту. Комфортная мебель и удобная навигация.

Всего в столице ремонт завершён уже почти в 60 поликлиниках, а в целом по программе их более 200. Помимо прочего, все учреждения оснащают новым медицинским оборудованием.

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