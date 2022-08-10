Заселен, но не сдан: в Раменском построили дом-"призрак"

Комиссия этот дом не принимает

В подмосковном Раменском люди уже 5 лет живут в доме-призраке. И, казалось бы, всё в порядке: новостройка стоит на своём месте, люди пользуются водой, отоплением, канализацией. Но есть одна большая проблема - дом до сих пор не сдан и даже не имеет адреса.

Новостройка в центре Раменского выглядит так, что хочется в ней жить: добротные кирпичные стены, очевидно, удобные планировки, благоустроенный двор, детские площадки. Мечта новосела. Которая в итоге обернулась миражом. Ведь уже пять лет этот дом не более чем призрак, на бумагах его просто не существует.

"В 20-м году была куплена квартира в доме, который уже функционировал, и люди проживали уже несколько лет. Было сказано, что 2-3 месяца и максимум к весне вопрос решится", - рассказала Галина Коновалова.

Здание построили в 2017-м. Вода, отопление, канализация, свет – все удобства. Но комиссия этот дом не принимала. А жильцам, тем не менее, заезжать в купленные квартиры разрешили. Негласно! Радуясь тому, что над головой есть крыша, многие тогда не понимали, что существует оборотная сторона жизни без прописки.

"Вот здесь находится школа. Нас туда не взяли, потому что ребенок прописан в Москве у бабушки. Нам сказали, что надо сделать регистрацию", - говорит Лейсан Дубовик.

При этом (о чудо!), опять же, неофициально, но наладить механизм оплаты за квартиры, которых нет, удалось. Ресурсоснабжающие организации выставляли счета за весь дом в адрес застройщика. А уже ему владельцы квартир платили по счетчикам. Есть те, кто делать это принципиально отказывается, но у большинства задолженностей нет.

Однако общая задолженность по дому жильцов – повод отключить свет всем, включая добросовестных плательщиков. Сегодня на двери висит объявление, что скоро без электричества останутся многодетные семьи, малыши и старики. Инвалиды – без лифта.

По словам жильцов, за последние несколько лет свет им отключали пять раз, причем, делали это ночью, когда никто не может помешать. После того, как люди обращались в полицию, энергоснабжение, как по мановению волшебной палочки, вдруг возвращалось.

Интересно, что в этом районе Раменского построили целый микрорайон. В соседнем доме живет сам застройщик. И его по чистой случайности комиссия приняла легко! Люди обращались к местной власти: два года обещаний, а результат пока нулевой.

Вся проблема в том, что строительная компания вместо положенных по плану 18 этажей построила 19. Поэтому дом и не принимали. Это несоответствие должен устранить застройщик, говорят в областном правительстве. Но предприниматель недоступен ни для жильцов, ни для властей. Скорее всего, вопрос будет решён по-другому.

"Мы банкротим этого застройщика, потому что он нерадивый, недобросовестный – такой сегмент у нас есть, и мы научились с ними бороться – и дальше достраиваем этот дом самостоятельно за счет принятия решений в регионе", - сообщил министр по государственному надзору в строительстве правительства Московской области Артур Гарибян.

Все юридические процедуры занимают несколько месяцев. Обследование и, если потребуется, изменение проекта - еще столько же. Таким образом владельцы квартир могут стать полноправными жителями Раменского уже к следующему лету.

Иван Колесников, Даниил Мильков, Андрей Корнилов, Михаил Лукин, "ТВ Центр".

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