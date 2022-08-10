Уникальный декор нашли при реставрации Бахрушинского музея

Особняк хранит множество секретов

В театральном музее имени Алексея Бахрушина в самом разгаре реставрационные работы. Но специалистам уже не раз пришлось менять свои планы. Изо дня в день историческое здание преподносит бесценные сюрпризы. Какие секреты хранит особняк мецената и чем уже пополнилась коллекция?

Находка за находкой! Здание Бахрушинского музея оказалось невероятно щедрым на сюрпризы. Оно как будто само руководит реставраторами и даёт подсказки. Коррективы в проект приходится вносить постоянно. Вот - в кабинете промышленника, мецената, коллекционера и большого знатока театра Алексея Бахрушина обнаружили орнаментальный фриз. Сохранился великолепно - чётко видны даже ярко-жёлтые глаза у фламинго. Или вот открылся в стене дверной проём. Оказывается, тут был выход на балкон.

А вот так при Бахрушиных выглядела Гранёная столовая (см. видео). Сейчас здесь определили точное место, где располагался большой камин, и получили лишнее подтверждение - да, вся комната была - в "чертополохе". Считалось - этот символ охраняет дом от злых сил. А нашли фирменный "бахрушинский" знак под пятнадцатью слоями краски.

Подробнее – в репортаже Юлии Богоманшиной

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