Увидеть их можно на экскурсии в Центре воспроизводства редких видов животных

Трое из ларца! В Московском зоопарке вылупились птенцы полярных сов. Старший проклюнулся 20 июня, средний - 23 июня, а самый младший – 26.

Сейчас птенцы всё еще покрыты серым пушком, но уже скоро у них появятся белые перья, которые позволят им летать. Ну а пока пернатые целый день клянчат еду, а когда не спят на земле, осматривают гостей своими огромными жёлтыми глазами.

Увидеть совиное семейство можно на обзорной экскурсии в Центре воспроизводства редких видов животных в Волоколамском районе.

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