ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Московском зоопарке вылупились птенцы полярных сов

15:20
  • среда
  • 10 августа 2022

Увидеть их можно на экскурсии в Центре воспроизводства редких видов животных

Трое из ларца! В Московском зоопарке вылупились птенцы полярных сов.  Старший проклюнулся 20 июня, средний - 23 июня, а самый младший – 26.

Сейчас птенцы всё еще покрыты серым пушком, но уже скоро у них появятся белые перья, которые позволят им летать. Ну а пока пернатые целый день клянчат еду, а когда не спят на земле, осматривают гостей своими огромными жёлтыми глазами.

Увидеть совиное семейство можно на обзорной экскурсии в Центре воспроизводства редких видов животных в Волоколамском районе.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Птенцы полярной совы
Птенцы полярной совы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.