В России ускорят выделение средств на инфраструктуру ЖКХ

Финансирование будут осуществлять за счет ФНБ

Федеральное правительство приняло решение ускорить привлечение средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на модернизацию жилищно-коммунальной инфраструктуры в регионах. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

До конца 2023 года на эти цели будет направлено 150 млрд рублей. Из них 37 млрд рублей поступят в 2022 году, 113 млрд рублей — в 2023 году.

Программу финансирования строительства и реконструкции коммунальной инфраструктуры за счет средств ФНБ кабмин одобрил в начале 2022 года. Программой предусмотрено предоставление долгосрочных займов организациям на обновление в регионах систем тепло- и водоснабжения, а также очистных сооружений.

Доля средств ФНБ в финансировании проектов ЖКХ составит до 80%, сообщает пресс-служба кабмина.

Президент России Владимир Путин ранее поручил разработать программу модернизации жилищно-коммунального хозяйства и синхронизировать ее с другими планами инфраструктурного развития, а также капитального ремонта жилого фонда. В рамках этой работы необходимо тщательно продумать параметры программы и определить источники финансирования. С 2023 года необходимо начать ее реализацию.

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