В Словакии анонсировали возобновление транзита нефти по "Дружбе" через Украину

Компании из Словакии и Венгрии оплатили транзитные сборы

Украинская транспортная компания "Укртранснафта" приняла предложение Slovnaft и MOL оплатить транзитные сборы за транспортировку нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба". Об этом в среду, 10 августа, рассказали в Slovnaft.

Как уточнили в словацкой компании, Slovnaft уже произвела оплату. Также платеж осуществила венгерская MOL.

С учетом этого Slovnaft и MOL ожидают возобновления поставок нефти по трубопроводу "Дружба" в ближайшие дни.

В Словакии заявили, что "с этим решением согласилась и российская сторона", сообщает "Интерфакс".

Украинская госкомпания "Укртранснафта" ранее сообщила, что прекратила прокачку нефти по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба". "Транснефть" объяснила, что "Укртранснафта" остановила транзит российской нефти из-за того, что российская компания не смогла оплатить ее услуги из-за санкций ЕС.

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