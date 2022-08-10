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Молодежный фестиваль "На высоте" пройдет в Ставрополе

13:08
  • среда
  • 10 августа 2022

С 15 по 20 сентября

Всероссийский молодежный фестиваль "На высоте" пройдет в Ставрополе с 15 по 20 сентября. Молодые люди со всей страны съедутся в столицу Ставрополья, чтобы продемонстрировать свои таланты и побороться за право считаться лучшими из лучших в одной из номинаций многочисленных конкурсов.

Участниками фестиваля могут стать штатные работники и привлеченные специалисты организаций (предприятий) любой формы собственности, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации, со стажем работы (оказания услуг, выполнения работ) не менее 3 месяцев на момент подачи заявки, в возрасте от 18 до 35 лет.

Конкурсная программа будет представлена по семи направлениям. Среди них - музыкальное направление, танцевальное направление, театральное направление, оригинальный жанр, видео-направление, арт-направление и научный слэм.

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