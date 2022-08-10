Спасенная из Сены белуха так и не увидела море

Животное усыпили из-за ухудшения состояния

Ветеринары усыпили белуху, которую спасли из Сены и планировали выпустить в открытое море.

Состояние животного ухудшилось во время транспортировки в грузовике, белуха с трудом дышала, передает РИА Новости.

"Вентиляция была недостаточной, страдания этого животного очевидны. Мы решили, что отпускать его нецелесообразно и что его нужно усыпить", - сообщили в префектуре департамента Кальвадос.

2 августа в водах реки Сена во французском департаменте Эр обнаружили белуху. Животное было сильно истощено, на коже виднелись повреждения. Несколько дней подряд природоохранные службы пытались выкормить кита, предлагая ему мороженую рыбу и витамины для стимуляции аппетита, однако животное продолжало слабеть.

Тогда местные власти приняли решение по извлечению белухи из реки. Сложная операция продолжалась всю ночь, в ней принимали участие более 80 человек. Белуху погрузили в грузовик и планировали отвезти к морю в сторону порта Уистреам (департамент Кальвадос).

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"