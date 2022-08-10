Российская авиация уничтожила 70% личного состава бригады ВСУ в Песках

Остатки подразделения дезертировали

Удары ВКС России лишили боеспособности 56-ю мотопехотную бригаду ВСУ. Потеряв до 70% личного состава, подразделение оставило позиции вблизи населенного пункта Пески в Донбассе, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"В подразделениях соединения уничтожено до 70 процентов личного состава. Большинство мобилизованных для восполнения потерь бригады граждан Украины отказались выдвигаться к линии боевого соприкосновения и дезертировали", — заявил генерал.

По данным Конашенкова, также ударами авиации ликвидированы около 30 военнослужащих 54-й механизированной бригады ВСУ в Красногоровке. Еще около 100 украинских военных уничтожены в Харьковской области, в районе Андреевки, передает ТВЦ.

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