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Пентагон назвал своей задачей помощь в отстаивании территории Украины

13:41
  • среда
  • 10 августа 2022

Этим Вашингтон объясняет военную помощь Киеву

Соединенные Штаты помогают Украине "отстаивать суверенитет", исходя из запросов Киева. Такое заявление в среду, 10 августа, сделал министр обороны США Ллойд Остин.
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Глава Пентагона назвал задачей США то, чтобы Украина успешно отстаивала свою суверенную территорию. Для решения этой задачи Остин, по его словам, каждую неделю или два раза в неделю проводит переговоры с министром обороны Украины.

Руководители оборонных ведомств обсуждают "ход боевых действий, что нужно Киеву сейчас и что потребуется в ближайшем будущем".

Остин отметил, что США уже "сделали достаточно много для обеспечения безопасности Украины" и готовы предоставлять Киеву "помощь столько, сколько потребуется для защиты ее суверенитета", сообщает ТАСС.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что новый пакет американской военной помощи Киеву на 1 млрд долларов свидетельствует о том, что США не собираются содействовать мирному урегулированию кризиса на Украине. По словам дипломата, Вашингтон продолжает подливать масла в огонь украинского конфликта.

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