Пентагон назвал своей задачей помощь в отстаивании территории Украины

Этим Вашингтон объясняет военную помощь Киеву

Соединенные Штаты помогают Украине "отстаивать суверенитет", исходя из запросов Киева. Такое заявление в среду, 10 августа, сделал министр обороны США Ллойд Остин.

Глава Пентагона назвал задачей США то, чтобы Украина успешно отстаивала свою суверенную территорию. Для решения этой задачи Остин, по его словам, каждую неделю или два раза в неделю проводит переговоры с министром обороны Украины.

Руководители оборонных ведомств обсуждают "ход боевых действий, что нужно Киеву сейчас и что потребуется в ближайшем будущем".

Остин отметил, что США уже "сделали достаточно много для обеспечения безопасности Украины" и готовы предоставлять Киеву "помощь столько, сколько потребуется для защиты ее суверенитета", сообщает ТАСС.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что новый пакет американской военной помощи Киеву на 1 млрд долларов свидетельствует о том, что США не собираются содействовать мирному урегулированию кризиса на Украине. По словам дипломата, Вашингтон продолжает подливать масла в огонь украинского конфликта.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"