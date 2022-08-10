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Число пострадавших при взрывах на крымском аэродроме выросло до 14

13:23
  • среда
  • 10 августа 2022

Госпитализирован один человек

Число раненых в результате взрывов на аэродроме в Новофедоровке в Крыму возросло. Госпитализация потребовалась только одному из них, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Число пострадавших при взрыве на крымском аэродроме возросло до 13
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"К сожалению, у нас 14 раненых и один погибший. Из 14 раненых только один госпитализирован, все остальные дома находятся. У всех ранения легкой степени тяжести", - приводит комментарий Аксенова РИА Новости.

Глава Крыма подчеркнул, что пострадавших без поддержки не оставят, всем раненым будет оказана помощь.

накануне в Минобороны сообщили, что на аэродроме взорвались боеприпасы По данным ведомства, авиационная техника не повреждена, огневого воздействия по площадке хранения боеприпасов не было. Источники в Минобороны сообщили, что рассматривается одна версия ЧП – нарушение правил пожарной безопасности.

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