ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Кремле заявили об отступлении тяжелой эпидемии COVID-19

14:01
  • среда
  • 10 августа 2022

Коронавирус становится сезонным заболеванием

Тяжелая эпидемия коронавирусной инфекции уже отступает. Такое мнение высказал в среду, 10 августа, первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
Число случаев COVID-19 в мире превысило 586 миллионов

Представитель Кремля выступил на церемонии открытия форума молодых политологов России "Дигория" и прокомментировал эпидемиологическую ситуацию в стране.

По словам Кириенко, COVID-19, "превращается потихоньку в обычное сезонное вирусное заболевание". Политик заявил, что "дай Бог, чтобы это было так", сообщает ТАСС.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что течение коронавирусной инфекции с учетом особенностей штамма "омикрон" в настоящее время напоминает сезонные ОРВИ, тяжелых осложнений у большинства пациентов нет. Длительность острого периода, как правило, не превышает недели.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Сергей Кириенко
Сергей Кириенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.