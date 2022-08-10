В Кремле заявили об отступлении тяжелой эпидемии COVID-19

Коронавирус становится сезонным заболеванием

Тяжелая эпидемия коронавирусной инфекции уже отступает. Такое мнение высказал в среду, 10 августа, первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Представитель Кремля выступил на церемонии открытия форума молодых политологов России "Дигория" и прокомментировал эпидемиологическую ситуацию в стране.

По словам Кириенко, COVID-19, "превращается потихоньку в обычное сезонное вирусное заболевание". Политик заявил, что "дай Бог, чтобы это было так", сообщает ТАСС.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что течение коронавирусной инфекции с учетом особенностей штамма "омикрон" в настоящее время напоминает сезонные ОРВИ, тяжелых осложнений у большинства пациентов нет. Длительность острого периода, как правило, не превышает недели.

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