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G7 призвала Россию "незамедлительно передать" ЗАЭС под контроль Украины

13:43
  • среда
  • 10 августа 2022

Также главы МИД "семерки" настаивают на отправке туда экспертов МАГАТЭ

Министры иностранных дел стран Группы семи (G7) призвали Россию "незамедлительно передать" под контроль Украины Запорожскую АЭС, передает ТАСС.

Два энергоблока Запорожской АЭС снизили мощность после обстрелов ВСУ
ВС России усилили ПВО в районе Запорожской АЭС

В заявлении уточняется, что дипломаты обеспокоены возможными угрозами на ядерных объектах.

Кроме того, министры настаивают на отправке на ЗАЭС экспертов МАГАТЭ.

Ранее Россия запросила проведение 11 августа заседания Совета Безопасности ООН в связи с украинскими атаками на Запорожскую АЭС.

5 августа украинские войска выпустили по территории Запорожской атомной электростанции 20 снарядов калибра 152 миллиметров. В результате обстрела возник пожар, была обесточена часть аппаратуры энергоблока №3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока №4. Обстрел повторился в ночь на воскресенье, велся он из РСЗО "Ураган". Осколки упали в 400 метрах от действующего энергоблока.

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