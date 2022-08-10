"Росэлектроника" представит систему связи истребителя Checkmate

Это произойдет на форуме "Армия-2022"

"Росэлектроника" (входит в "Ростех") представит на международном военно-техническом форуме "Армия-2022", который состоится 15-21 августа в Конгрессно-выставочном центре "Патриот", новейший комплекс связи для перспективного легкого истребителя Checkmate (первый в России однодвигательный самолет пятого поколения).

"Нижегородское НПП "Полет" продемонстрирует новейшее оборудование связи для авиации, в том числе новейший комплекс средств связи для легкого тактического истребителя пятого поколения Checkmate и наземный комплекс воздушной связи НКВС-27", - сообщила пресс-служба холдинга.

Кроме того, пензенский "Радиозавод" представит унифицированную командно-штабную машину МП32М1 для автоматизированного управления батареями и дивизионами реактивных и ракетных комплексов.

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