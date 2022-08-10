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Хакеры Killnet уничтожили данные в базе производителя HIMARS

14:01
  • среда
  • 10 августа 2022

Lockheed Martin едва восстановила работу своего сайта

Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin восстановила работу своего сайта и системы после хакерской атаки. Однако данные экспертам восстановить не удалось, сообщили инициаторы акции, хакеры из российской группировки Killnet.

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"Все - системы Lockheed Martin восстановлены, а данные нет. The end", - заявили хакеры в Telegram.

Killnet объявила о взломе сайта Lockheed Martin несколько часов назад. Сообщалось, что взломана внутренняя система авторизации сотрудников корпорации, также были скачаны данные всех кандидатов на работу в компании. Lockheed Martin производит, в частности, ракетные системы залпового огня HIMARS, которые США поставляют киевскому режиму.

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