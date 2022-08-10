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Кириенко назвал число введенных против России санкций

13:52
  • среда
  • 10 августа 2022

Такого количества санкций не вводилось никогда и ни против одного государства

Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко рассказал в ходе церемонии открытия форума молодых политологов "Дигория" о санкциях Запада против России.

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"Посчитали на конец июля. Против России было введено 1160 экономических санкций. Такого количества санкций не вводилось никогда и ни против одного государства", - цитирует Кириенко РИА "Новости".

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей.

Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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