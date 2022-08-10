Пентагон: НАТО не ищет конфронтации с Россией

США при этом увеличивают присутствие на восточном фланге альянса

Министр обороны США Ллойд Остин заявил на пресс-конференции с главой Минобороны Латвии Артисом Пабриксом, что НАТО "не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для России".

"Наше обновленное присутствие лишь отражает нашу постоянную серьезную приверженность пятой статье устава альянса, в которой сказано, что нападение на одного союзника по НАТО является нападением на каждого союзника по НАТО", - добавил глава Пентагона (цитата по "Интерфаксу").

Он при этом уточнил, что США увеличивают присутствие на восточном фланге альянса.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"