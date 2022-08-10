Пушилин заявил об освобождении порядка половины ДНР

Это 266 населенных пунктов

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что на сегодняшний день освобождены 266 населенных пунктов ДНР.

"В процентном соотношении это в районе половины. Но если брать по количеству проживающих на этих территориях, то уже за половину мы перевалили очень серьезно", - уточнил он (цитата по ТАСС).

Как добавил Пушилин, очень важным является направление Песок, которые сейчас "дозачищают".

"Противник отошел и пытается создать укрепления в районе Первомайского, позиции там не сильно укреплены, поэтому есть предположение, что противник будет продвигаться еще дальше", - сказал также глава ДНР.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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