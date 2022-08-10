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Пушилин заявил об освобождении порядка половины ДНР

14:05
  • среда
  • 10 августа 2022

Это 266 населенных пунктов

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что на сегодняшний день освобождены 266 населенных пунктов ДНР.

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"В процентном соотношении это в районе половины. Но если брать по количеству проживающих на этих территориях, то уже за половину мы перевалили очень серьезно", - уточнил он (цитата по ТАСС).

Как добавил Пушилин, очень важным является направление Песок, которые сейчас "дозачищают".

"Противник отошел и пытается создать укрепления в районе Первомайского, позиции там не сильно укреплены, поэтому есть предположение, что противник будет продвигаться еще дальше", - сказал также глава ДНР.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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