Спикер Рады предложил россиянам отдыхать в Зажопинске и Мухосранске

Стефанчук поддержал власти Эстонии

Россиянам предложили отдыхать в Зажопинске и Мухосранске, если им перестанут выдавать визы.

С такой инициативой выступил Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук. Он подчеркнул, что не стоит дожидаться коллективного "да", чтобы отказать в выдаче виз россиянам.

"Добро пожаловать в СССР, вы ведь этого хотели? Теперь только для вас: волшебные виды Мухосранска, живописный восход солнца в Зажопинске, чудеса кулинарии в Задрищенске и незабываемые ночи в Ново-*******", - написал Стефанчук в соцсетях.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала страны Евросоюза прекратить выдачу гражданам России туристических виз, отметил, что посещение Европы – это привилегия, а не право человека.

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