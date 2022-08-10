Индия отказалась от доллара при оплате угля из России

Индийские компании используют юань и дирхам

Индийские компании пользуются китайскими юанями и дирхамами ОАЭ при оплате поставок российского угля. Об этом свидетельствуют таможенные документы на соответствующие грузы.

Индия значительно увеличила в последние месяцы импорт угля из России, причем недолларовые платежи стали обычным явлением, так как банки и трейдеры региона стремятся снизить риски нарушения западных санкций против Москвы.

В частности, в июне индийские компании оплатили по меньшей мере 742 тысяч тонн российского угля в валютах, отличных от доллара США. Это, по подсчетам Reuters, составило 44% от общего объема в 1,7 млн тонн этого вида сырья, импортированного в тот месяц из России.

В июне стало известно, что нефтеперерабатывающие компании Индии в 50 раз нарастили закупки российской сырой нефти. В период с апреля по июнь импорт российской нефти впервые составил 10% всей сырой нефти, закупаемой Индией за рубежом. До 24 февраля показатель не превышал 0,2% общего объема индийских закупок.

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