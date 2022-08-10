Кириенко: с Россией воюет весь блок НАТО

В Кремле заявили, что Североатлантический альянс использует Украину

Против России идет "горячая военная операция", которую проводит НАТО. Такое заявление в среду, 10 августа, сделал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

По словам политика, "мы понимаем прекрасно, что на территории Украины мы не с Украиной воюем, не с украинцами — с Россией воюет весь блок НАТО".

Сергей Кириенко подчеркнул, что этот блок НАТО воюет "на территории Украины, руками украинцев, сообщает РИА Новости.

Министр обороны США Ллойд Остин ранее заявил, что НАТО "не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для России". Глава Пентагона при этом уточнил, что США увеличивают присутствие на восточном фланге альянса.

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