Министры обороны 35 стран подтвердили участие в конференции по безопасности в Москве

Также прибудут 8 начальников генштабов

Министры обороны 35 государств прибудут в Москву на конференцию по безопасности. Главы военных ведомств уже подтвердили свое участие, сообщил на брифинге для иностранных военных атташе замглавы Минобороны России генерал-полковник Александр Фомин.

"На сегодня свое участие в конференции подтвердили министры обороны 35 стран, как очно, так и по видео-конференц-связи, а именно 25 - очно, 10 - по видео- конференц-связи", - заявил Фомин.

Генерал пояснил, что в этом году для удобства глав оборонных ведомств и других делегатов предусмотрены различные форматы участия. Помимо личного присутствия делегат может выступить в режиме видео-конференц-связи, либо представить на заседании заранее записанное видеообращение. Фомин добавил, что в конференции примут участие также восемь начальников генштабов и шесть международных организаций, передает ТАСС.

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