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В Волгограде девочка ради "шалости" подожгла здание школы

14:32
  • среда
  • 10 августа 2022

Ущерб придется возмещать ее родителям

В здании школы в Волгограде (МОУ СШ № 92 по улице Вершинина, 5) произошел пожар, сообщило региональное управление МВД.

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"11-летняя девочка-подросток, гуляя на территории школы вместе со своей подругой, подожгла и засунула под дверь помещения школы бумагу, от которой начался пожар. В результате огнем было повреждено имущество, сумма ущерба устанавливается", - говорится в сообщении.

Уточняется, что свой поступок ребенок объяснил "детской шалостью".

Пожарные оперативно ликвидировали очаг возгорания. Пострадавших нет. Несовершеннолетняя будет поставлена на профилактический учет. Ущерб придется возмещать ее родителям.

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Пожарные на месте возгорания
Пожарные на месте возгорания
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