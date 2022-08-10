В Волгограде девочка ради "шалости" подожгла здание школы

Ущерб придется возмещать ее родителям

В здании школы в Волгограде (МОУ СШ № 92 по улице Вершинина, 5) произошел пожар, сообщило региональное управление МВД.

"11-летняя девочка-подросток, гуляя на территории школы вместе со своей подругой, подожгла и засунула под дверь помещения школы бумагу, от которой начался пожар. В результате огнем было повреждено имущество, сумма ущерба устанавливается", - говорится в сообщении.

Уточняется, что свой поступок ребенок объяснил "детской шалостью".

Пожарные оперативно ликвидировали очаг возгорания. Пострадавших нет. Несовершеннолетняя будет поставлена на профилактический учет. Ущерб придется возмещать ее родителям.

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