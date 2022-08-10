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Филиппины расторгают сделку о покупке 16 российских Ми-17

14:41
  • среда
  • 10 августа 2022

Манила испугалась американских санкций

Министерство обороны Филиппин сообщило, что расторгает сделку о покупке 16 российских вертолетов Ми-17, передает Philippine News Agency.
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"Министерство национальной обороны оформляет расторжение контракта с российской компанией ООО "Совтехноэкспорт" по поставкам 16 вертолетов Ми-17 для ВВС Филиппин", - сказал представитель ведомства Арсенио Андолонг.

По его словам, власти Филиппин "готовятся к дипломатическому диалогу с российской стороной по вопросам, возникающим в связи с отменой сделки по приобретению вертолетов". Причиной отмены называют "смену в приоритетах, вызванную изменениями в глобальной политике".

СМИ ранее писали, что Филиппины опасаются санкций со стороны США.

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