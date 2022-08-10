Власти ФРГ не смогли договориться о прекращении выдачи шенгенских виз россиянам

Единой позиции по этому вопросу нет

В кабмине ФРГ нет единой позиции по вопросу о возможности прекратить выдачу шенгенских виз россиянам. Об этом в среду, 10 августа, рассказал официальный представитель германского правительства.

Чиновник сообщил, что предложение о запрете выдачи шенгенских виз россиянам было вынесено на обсуждение в Евросоюзе.

Берлин принял к сведению эту инициативу, однако давать какие-либо дальнейшие комментарии правительство Германии пока не будет, сообщает ТАСС.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что власти стран Евросоюза должны прекратить выдавать въездные визы российским туристам. По мнению эстонского политика, "посещение Европы — это привилегия, а не право человека", поэтому "пора прекращать туризм из России уже сейчас".

В российском Министерстве иностранных дел в ответ заявили, что утверждения о необходимости введения запрета на въезд россиян в Европу — "чушь на грани национализма".

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