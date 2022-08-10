Огонь охватил объект наследия ЮНЕСКО в Португалии

В национальном парке Серра-да-Эштрела горит около 4 тысяч гектаров

Уникальные тисовые деревья и многовековые дубы гибнут в огне, охватившем национальный парк в горах Серра-да-Эштрела в Португалии. Парк относится к объектам всемирного наследия ЮНЕСКО. По заявлениям местных властей, ущерб растениям будет нанесен невосполнимый.

"Тисовых деревьев остается мало. Если из-за пожара пострадает их способность к регенерации и производству семян, они исчезнут полностью", — подчеркнул представитель Национального института сельскохозяйственных исследований страны Жорж Капелу.

Протяженность национального парка - 13 километров. Пожар вспыхнул утром 6 августа. К настоящему времени огонь распространился на 3,6 тысячи гектаров, передает ТАСС.

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