Власти Швеции допустили приостановку выдачи виз россиянам

В Стокгольме признают, что это может иметь негативные последствия

Европейские государства могут в рамках антироссийских санкций прийти к решению о прекращении выдачи виз гражданам России. Такое мнение в среду, 10 августа, озвучил министр по вопросам интеграции и миграции Швеции Андерс Игеман.

По словам политика, "нужно серьезно подумать, будем ли мы увеличивать спектр санкций и менять визовый режим ЕС".

Игеман допустил обсуждение этой темы в соответствующих рабочих группах и потом, возможно, на встрече министров стран — членов Евросоюза.

Однако Игеман признал, что прекращение всех обменов с Россией может иметь негативные последствия для европейских государств, сообщает ТАСС.

Ранее в правительстве Германии рассказали, что предложение о запрете выдачи шенгенских виз россиянам было вынесено на обсуждение в Евросоюзе. В кабмине ФРГ пока нет единой позиции по вопросу о возможности прекратить выдачу шенгенских виз россиянам.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"