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"Заключенный в стальной презерватив": Джонсон нелестно отозвался о своей работе

14:57
  • среда
  • 10 августа 2022

Речь идет о периоде, когда он был главой МИД

Подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон резко высказался о своей прошлой работе – с 2016 по 2018 годы он работал министром иностранных дел Соединенного королевства.
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Как вспоминает экс-лидер шотландских консерваторов Рут Дэвидсон, Джонсон жаловался на свою работу, сравнивая себя с "заключенным в стальном презервативе", пишет издание Independent. При этом на своем посту он получал приличную зарплату - 145 тысяч фунтов.

"Я думаю, он имел в виду то внимание, которое ему уделяли государственные служащие, чтобы убедиться, что он ничего не сказал", - объяснила такое сравнение Дэвидсон.

7 июля британский премьер Борис Джонсон объявил об отставке с поста главы Консервативной партии. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина. Имя нового главы правительства станет известно 5 сентября.

В финал голосования на пост премьер-министра Великобритании вышли бывший министр финансов Риши Сунак и действующий министр иностранных дел Лиз Трасс.

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