ЕС начал обсуждение седьмого пакета санкций против России

Ранее из Европы начали звучать предложения перестать выдавать россиянам шенгенские визы

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что Евросоюз ведет обсуждение содержания седьмого пакета санкций против России.

"Принципиально в ЕС мы находимся в процессе обсуждений, как... должен выглядеть седьмой пакет санкций, какие компоненты могут в нем содержаться", - сказал Хебештрайт (цитата по РИА "Новости").

Он добавил, что рассматривается в том числе возможность запрета выдачи шенгенских виз.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

В рамках шестого пакета санкций ЕС был запрещен импорт российской нефти, перевозимой по морю. Кроме того, Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк отключили от SWIFT. Были усилены ограничения на экспорт в Россию химикатов и высоких технологий.

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