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ЕС начал обсуждение седьмого пакета санкций против России

15:09
  • среда
  • 10 августа 2022

Ранее из Европы начали звучать предложения перестать выдавать россиянам шенгенские визы

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что Евросоюз ведет обсуждение содержания седьмого пакета санкций против России.

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"Принципиально в ЕС мы находимся в процессе обсуждений, как... должен выглядеть седьмой пакет санкций, какие компоненты могут в нем содержаться", - сказал Хебештрайт (цитата по РИА "Новости").

Он добавил, что рассматривается в том числе возможность запрета выдачи шенгенских виз.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

В рамках шестого пакета санкций ЕС был запрещен импорт российской нефти, перевозимой по морю. Кроме того, Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк отключили от SWIFT. Были усилены ограничения на экспорт в Россию химикатов и высоких технологий.

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