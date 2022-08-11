Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака

Водолеев накроет любовь, а Рыбам пора в отпуск

Овны

Венера сегодня входит в дружественный для вас знак Льва, что неминуемо сделает жизнь ярче. До 5 сентября вам будут в радость творчество, дети, отдых, развлечения.

Тельцы

Наконец-то в вашу сторону повернули финансовые потоки. Они придут в виде интересной подработки, предложения сменить работу на более высокооплачиваемую или просто премии. Пользуйтесь моментом!

Близнецы

Если вы хотите купить автомобиль или компьютер, сегодня стоит поискать варианты. Поиск интересных книг или новых сериалов принесет отличный улов.

Раки

Венера покинула ваш знак, но зато теперь жизнь будет радовать вас финансовой удачей. Многие представители знака в ближайшие 3 недели найдут подработку или поднимут цены на свои услуги.

Львы

Венера перешла в ваш знак и будет баловать вас своим вниманием до 5 сентября. Пишите список желаний: вам положены отдых, покупки, бьюти-процедуры и развлечения!

Девы

Пока лето еще не закончилось, звезды советуют вам отправиться в отпуск, но не в многолюдное место. Поезжайте туда, где вы отдохнете душой, выспитесь и насладитесь природой.

Весы

Вам станет теплее от улыбок друзей и новых подписчиков: Венера активизирует вашу социальную жизнь. Вы найдете людей, в компании которых никогда не будет скучно!

Скорпионы

У многих из вас скоро вырастут доходы. А если вы связаны с бьюти-индустрией, творчеством или искусством, у вас появится множество идей, приносящих деньги.

Стрельцы

Скоро середина последнего летнего месяца, так что успейте урвать прекрасные мгновения августа! Венера советует вам уехать в отпуск или провести выходные так, чтобы они запомнились.

Козероги

Венера поможет наладить личную жизнь или поправить финансовое положение. Узнайте, положены ли вам какие-то выплаты или льготы, и воспользуйтесь ими.

Водолеи

Вас накроет любовь! Венера озарила ваш сектор личной жизни, а это значит, что вам будет легче нравиться, знакомиться, мириться, находить общий язык.

Рыбы

Венера во Льве отправляет вас в отпуск! Впереди 3 недели, благоприятные для поездки в санаторий или спа-отель. Вам необходимо не только развлечься, но и поправить здоровье.

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