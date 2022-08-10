Саакашвили назначили обследование психиатра и невролога

Эксперты прибудут из США и Швейцарии

Состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили проверят эксперты из США и Швейцарии. Как сообщил адвокат заключенного Шалва Хачапуридзе, его клиента обследуют психиатр и невролог.

"Из США прибудут психиатр, невролог и гастроэнтеролог, а также один эксперт в области прав человека, судебно-медицинский эксперт и еще один судебно- медицинский эксперт из Швейцарии. Может еще кто-то добавится. Они навестят Михаила Саакашвили", - цитирует адвоката ТАСС.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию в октябре прошлого года. Экс-президента арестовали и заключили в тюрьму города Рустави. Он объявил голодовку, объявив себя политическим заключенным. 12 мая политика перевели в столичную клинику "Вивамед" для медицинского обследования - бывший президент не раз заявлял, что в заключении у него развились тяжелые заболевания. Адвокаты и сторонники Саакашвили требуют направить его на лечение за границу.

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